Aperta ufficialmente la stagione agonistica per gli atleti del Judo Ok Arezzo

La stagione agonistica per gli atleti del Judo Ok Arezzo è iniziata ufficialmente sabato 24 gennaio con il Trofeo Italia Cadetti. La competizione si è svolta a Veroli, al Pala Coccia, e ha visto i giovani atleti impegnarsi fin dalla prima gara dell’anno.

Sabato 24 gennaio si è aperta ufficialmente la stagione agonistica 2026 per gli atleti del Judo Ok Arezzo, impegnati nella prima gara dell’anno: il Trofeo Italia Cadetti, svoltosi a Veroli nella splendida cornice del Pala Coccia. Una competizione importante, che per alcuni ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nel loro percorso sportivo e per altri ha rappresentato un ulteriore passo avanti in un cammino di crescita già ben avviato. A scendere sul tatami per l’Ok Arezzo sono stati: Amedeo Meacci (55 kg), Tommaso Busia (46 kg), Sofia Cipriani Buffoni (52 kg), Emma Corsi (57 kg) e Noemi Accarino (57 kg).🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

