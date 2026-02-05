Jhon Durán allo Zenit | fumata bianca per il prestito dall’Al-Nassr

La trattativa tra Jhon Durán e lo Zenit si è finalmente conclusa. Dopo settimane di voci e trattative, l’attaccante colombiano lascia l’Al-Nassr e si trasferisce in Russia in prestito. La fumata bianca è arrivata nelle ultime ore del mercato invernale, mettendo fine a un lungo toto-mercato che aveva coinvolto diversi club europei. Ora Durán cerca di rilanciarsi con la maglia dello Zenit.

Colpo di scena nel futuro di Jhon Durán. L’attaccante colombiano, protagonista di un intreccio di mercato che ha coinvolto diversi club europei fino alle ultime ore della sessione invernale, riparte ufficialmente dalla Russia. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, lo Zenit San Pietroburgo ha definito l’operazione con l’ Al-Nassr per il trasferimento del classe 2003. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito secco dopo la brusca interruzione dell’esperienza al Fenerbahçe, dove il rapporto con il tecnico Domenico Tedesco si era ormai deteriorato. Nonostante i tentativi di inserimento di diversi intermediari, che avevano proposto il profilo del calciatore a Bologna e Juventus durante i giorni caldi del mercato italiano, la pista russa si è rivelata l’unica percorribile per garantire al giocatore un minutaggio immediato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

