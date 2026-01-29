Calciomercato Juve dalla Turchia | offerta al Fenerbahce per Jhon Durán Le ultime

La Juventus ha fatto un’offerta al Fenerbahce per Jhon Durán. La società bianconera cerca un nuovo centravanti e continua a monitorare il mercato. Nei prossimi giorni si attendono novità sul possibile trasferimento.

Calciomercato Juve, dalla Turchia: offerta al Fenerbahce per Jhon Durán. I bianconeri continuano a setacciare il mercato dei centravanti. La  Juventus continua a setacciare il mercato dei centravanti: nel mirino c’è Jhon Durán. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco  Ya??z Sabuncuo?lu, la dirigenza bianconera avrebbe già presentato un’ offerta ufficiale  al  Fenerbahçe  per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centravanti colombiano classe 2003. L’identikit del centravanti moderno. Durán rappresenta perfettamente l’identikit del calciatore cercato da Luciano Spalletti: un attaccante dotato di una  potenza fisica dirompente, capace di attaccare la profondità con ferocia e di farsi rispettare nel gioco aereo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

