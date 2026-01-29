La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo attaccante. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Fenerbahce ha fatto un’offerta al club bianconero per Jhon Duran. La trattativa è ancora in corso, ma l’attaccante colombiano potrebbe trasferirsi in Italia nelle prossime settimane. La Juve valuta l’opportunità di sfruttare questa pista per rinforzare l’attacco.

Duran offerto alla Juventus In base a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Fenerbahce avrebbe offerto alla Juventus l’attaccante colombiano Jhon Duran. Il classe 2003 dell’Aston Villa è un centravanti noto per essere un talento fisico ed esplosivo. Alto 185 cm, è un giocatore tecnicamente molto dotato che eccelle nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Fenerbahce offre Jhon Duran alla Juve

