juventus il fenerbahce offre jhon duran alla juve

La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo attaccante. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Fenerbahce ha fatto un’offerta al club bianconero per Jhon Duran. La trattativa è ancora in corso, ma l’attaccante colombiano potrebbe trasferirsi in Italia nelle prossime settimane. La Juve valuta l’opportunità di sfruttare questa pista per rinforzare l’attacco.

Duran offerto alla Juventus In base a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Fenerbahce avrebbe offerto alla Juventus l’attaccante colombiano Jhon Duran. Il classe 2003 dell’Aston Villa è un centravanti noto per essere un talento fisico ed esplosivo. Alto 185 cm, è un giocatore tecnicamente molto dotato che eccelle nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

