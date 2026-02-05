Jessica Moretti | Non sono scappata con la cassa su noi tante bugie Dipendente | Mai formato per le emergenze

Jessica Moretti smentisce di aver preso denaro e di essere scappata. In un’intervista a Roma, la dipendente afferma di non avere mai lasciato il lavoro in modo illecito e di voler chiarire tutta la vicenda, respingendo le accuse e le bugie circolate. «Non sono scappata con la cassa, su tante bugie», dice, e aggiunge che non si è mai preparata a situazioni di emergenza. Ora pretende solo trasparenza.

Roma, 5 febbraio 2026 – “Non sono mai scappata e non lo faccio nemmeno ora, perché voglio la verità”. Lo ha detto Jessica Moretti, tra gli indagati assieme al marito Jacques nell'indagine svizzera per la tragedia di Crans-Montana in cui sono morti 41 ragazzi e 115 sono rimasti feriti. “Siamo del tutto isolati per via dell'inchiesta e credo che questo abbia creato molti malintesi e molte bugie”, come quella secondo cui “io sarei scappata con la cassa. È falso. Non sono mai scappata”. Crans Montana, i Moretti volevano bloccare piattaforma testimonianze Come riportato da alcune testate giornalistiche, la donna oggi si è presentata a Sion per l'audizione davanti alla polizia del 'figlioccio', Jean-Marc Gabrielli, il fidanzato di Cyane, la cameriera con il casco morta nel rogo, e collaboratore della coppia in quanto gestiva il Vieux Chalet, altro locale dei Moretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

