Jessica Moretti perché ora rischia il carcere | C' è poca gente fanne entrare di più Le bugie ai magistrati | scappata con la cassa

Da leggo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jessica Moretti, nota per il suo coinvolgimento in un'indagine sulla fuga con la cassa, rischia ora il carcere. Dopo aver trascorso i ultimi mesi nella residenza familiare di Lens con il braccialetto elettronico, le autorità valutano ulteriori provvedimenti. La vicenda si concentra anche sulla gestione delle presenze e sulla richiesta di aumentare il numero di persone ammesse nello chalet, sollevando questioni legate alla trasparenza e alla legalità.

Fino a oggi, Jessica Maric è rimasta nello chalet di famiglia a Lens con il braccialetto elettronico. La Procura di Sion le ha concesso questa misura meno dura per permetterle di accudire i. 🔗 Leggi su Leggo.it

jessica moretti perch233 ora rischia il carcere c 232 poca gente fanne entrare di pi249 le bugie ai magistrati scappata con la cassa

© Leggo.it - Jessica Moretti, perché ora rischia il carcere: «C'è poca gente, fanne entrare di più». Le bugie ai magistrati: scappata con la cassa

Leggi anche: Il mancato allarme, la fuga, le ustioni assenti: perché Jessica Moretti ora rischia il carcere per Crans-Montana

Leggi anche: Crans Montana, perché anche Jessica Moretti rischia di finire in carcere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perché Jacques Moretti va in carcere e la moglie Jessica no La svolta nell’inchiesta di Crans-Montana.

jessica moretti perch233 rischiaJessica Moretti, perché ora rischia il carcere: «C'è poca gente, fanne entrare di più». Le bugie ai magistrati: scappata con la cassa - Fino a oggi, Jessica Maric è rimasta nello chalet di famiglia a Lens con il braccialetto elettronico. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.