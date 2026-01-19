Jessica non è scappata con la cassa il video non esiste | gli avvocati dei Moretti parlano per la prima volta

Gli avvocati dei proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, commentano per la prima volta l’incidente di Capodanno, smentendo le voci sulla fuga con la cassa e il video sospetto. A distanza di oltre due settimane, vengono chiarite alcune questioni legali e si fornisce un quadro più preciso sugli eventi che hanno coinvolto i due proprietari e le vittime.

A più di due settimane dalla strage di Capodanno in Svizzera parlano per la prima volta gli avvocati di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del “Le Constellation”, il bar a Crans-Montana dove sono morti 40 giovani.🔗 Leggi su Fanpage.it Jessica Moretti, perché ora rischia il carcere: «C'è poca gente, fanne entrare di più». Le bugie ai magistrati: scappata con la cassa

Jessica Moretti, nota per il suo coinvolgimento in un'indagine sulla fuga con la cassa, rischia ora il carcere. Dopo aver trascorso i ultimi mesi nella residenza familiare di Lens con il braccialetto elettronico, le autorità valutano ulteriori provvedimenti. La vicenda si concentra anche sulla gestione delle presenze e sulla richiesta di aumentare il numero di persone ammesse nello chalet, sollevando questioni legate alla trasparenza e alla legalità.

Jean-Daniel Clivaz, intervenuto su Rete4 e al quotidiano 24 Heures, ha ribadito altresì che Jessica Moretti sarebbe scappata con la cassa la notte di Capodanno - facebook.com facebook

Alcune telecamere fissate su due lampioni fuori da #LeConstellation mostrerebbero la fuga tra le fiamme di #JessicaMoretti, scappata con la cassa del locale stretta nelle mani x.com

