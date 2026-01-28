Fratelli Demolitori con Jason Momoa e Dave Bautista su Prime Video | trama e cast

Due fratellastri uniscono le forze contro la loro famiglia in “Fratelli Demolitori”, disponibile su Prime Video dal 28 gennaio. Jason Momoa e Dave Bautista guidano il cast in una storia che mescola azione, cospirazioni e alleanze imprevedibili. La trama ruota attorno a due uomini che scoprono di essere fratellastri e decidono di mettere da parte le divergenze per affrontare un nemico comune. La vicenda si svolge tra colpi di scena e scene ad alta tensione, mantenendo lo spettatore incollato allo schermo dall’inizio alla

Mettili uno accanto all’altro e il resto vien da sè. Jason Momoa e Dave Bautista uniscono finalmente le forze in Fratelli Demolitori, action comedy che punta tutto su fisicità, ironia e un rapporto familiare tutt’altro che risolto. Il film sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video a partire da oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Un progetto atteso, nato dal desiderio reciproco dei due attori di lavorare insieme e costruito attorno a una storia che mescola azione, sentimenti e conti in sospeso. Ambientato tra le strade e i paesaggi delle Hawaii, Fratelli Demolitori racconta la storia di due fratellastri che non si parlano da anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

