Jason Momoa | Dave Bautista è come un fratello maggiore con lui non devo dire caate

Jason Momoa parla di Dave Bautista come se fosse un fratello maggiore. L’attore racconta che con lui non deve preoccuparsi di dire cose sbagliate. I due sono protagonisti di The Wrecking Crew, un film d’azione e commedia, dove il loro rapporto reale si riflette sul grande schermo con naturalezza.

Jason Momoa e Dave Bautista sono protagonisti di The Wrecking Crew, un action comedy che mette in scena un legame nato nella vita reale e portato sullo schermo con naturalezza. Durante un'intervista esclusiva, Jason Momoa racconta il legame profondo con Dave Bautista, co-protagonista di The Wrecking Crew. Tra amicizia, rispetto e complicità maturata negli anni, il film Prime Video diventa il riflesso di un rapporto autentico, costruito ben oltre il set. Un'amicizia che va oltre il set Dietro l'immagine da "duri" che Hollywood ha cucito addosso a Jason Momoa e Dave Bautista, c'è un'intimità fatta di silenzi condivisi, rispetto reciproco e una familiarità rara nell'industria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Due fratellastri uniscono le forze contro la loro famiglia in “Fratelli Demolitori”, disponibile su Prime Video dal 28 gennaio.

