Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open 2026, Jannik Sinner scompare dai social. Il tennista italiano non ha più postato nulla e nessuno sa dove si trovi. La sua assenza ha lasciato il pubblico e gli appassionati di tennis senza risposte. Intanto, si parla di un suo segreto legato a un foam roller, ma lui non conferma nulla.

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, Jannik Sinner è sparito dai radar: silenzio totale sui social e nessuna traccia pubblica. Si ipotizza sia dai genitori in Italia, dalla fidanzata in Danimarca o a Montecarlo, ma da giorni non ci sono aggiornamenti. Lunedì dovrebbe volare a Doha per il prossimo torneo, mentre venerdì non parteciperà alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina.Al contrario, Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'unico Slam che gli mancava (probabilmente l'Australian Open 2026), è ovunque: interviste, foto inedite, sorrisi e felicità evidente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner, l'inconfessabile segreto sotto i piedi: "Usa il Foam Roller"

