Jannik Sinner l' inconfessabile segreto sotto i piedi | Usa il Foam Roller

Da liberoquotidiano.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open 2026, Jannik Sinner scompare dai social. Il tennista italiano non ha più postato nulla e nessuno sa dove si trovi. La sua assenza ha lasciato il pubblico e gli appassionati di tennis senza risposte. Intanto, si parla di un suo segreto legato a un foam roller, ma lui non conferma nulla.

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, Jannik Sinner è sparito dai radar: silenzio totale sui social e nessuna traccia pubblica. Si ipotizza sia dai genitori in Italia, dalla fidanzata in Danimarca o a Montecarlo, ma da giorni non ci sono aggiornamenti. Lunedì dovrebbe volare a Doha per il prossimo torneo, mentre venerdì non parteciperà alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina.Al contrario, Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'unico Slam che gli mancava (probabilmente l'Australian Open 2026), è ovunque: interviste, foto inedite, sorrisi e felicità evidente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner l inconfessabile segreto sotto i piedi usa il foam roller

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, l'inconfessabile segreto sotto i piedi: "Usa il Foam Roller"

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner strapazza De Minaur: il colpo pazzesco, tutti in piedi

Jannik Sinner, il segreto più intimo: cosa infila nel borsone

Scopri cosa si nasconde nel borsone di Jannik Sinner, uno sguardo dietro le quinte di un atleta professionista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Jannik Sinner, il dettaglio notato da Volandri: Quando è al quinto set... | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, porte chiuse: virus, perché monta il sospetto | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner, la bordata della Pegula: Djokovic aveva un motivo preciso per vincere... | Libero Quotidiano.it; Carlos Alcaraz, Toni Nadal lo stronca: Quelle parole mi hanno deluso... | Libero Quotidiano.it.

jannik sinner l inconfessabile«Sinner? Mi ha lasciato vincere»: i segreti dietro l'incredibile impresa di DjokovicDopo cinque kappaò consecutivi contro Jannik, il Djoker si è ribellato a un destino che sembrava già scritto e ora va a caccia del 25° Slam ... corriere.it

Sinner, perché ha perso contro Djokovic? Gli erorri tattici, la mancanza di ritmo e le difficoltà inaspettate. Jannik: «Ho dato tutto»Jannik Sinner non potrà difendere il titolo degli Australian Open in finale contro Carlos Alcaraz. L'italiano è stato infatti sconfitto ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.