Sinner come da pronostico si qualifica per la finale delle Atp Finals 2025 di Torino. Il campione in carica supera l'australiano Alex de Minaur in due set col punteggio di 7-5 6-2 in meno di due ore di partita. Nella prima frazione di gioco ci vogliono sette tentativi a Sinner per strappare il servizio ad Alex de Minaur e vincere il primo set. L'australiano gioca bene si difende benissimo e col servizio e' sempre molto efficace. Ma, dopo aver sprecato tre palle break consecutive al secondo gioco, non riesce piu' a impensierire Sinner che prende in mano le redini del gioco. La difesa di de Minaur e' tenace, ma poi sul 5-5 nulla puo' contro Il martellamento dell'italiano che, al secondo tentativo, strappa il servizio e poi vince facilmente il primo set. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner strapazza De Minaur: il colpo pazzesco, tutti in piedi

