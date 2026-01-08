Jannik Sinner il segreto più intimo | cosa infila nel borsone
Scopri cosa si nasconde nel borsone di Jannik Sinner, uno sguardo dietro le quinte di un atleta professionista. Analizziamo gli oggetti che utilizza quotidianamente, rivelando aspetti della sua preparazione e della sua routine personale. Un approfondimento sobrio e dettagliato su ciò che accompagna Sinner in ogni occasione, offrendo una visione più completa del suo mondo sportivo e umano.
Svelati i "segreti" dei borsoni che Jannik Sinner porta in campo, borsoni che raccontano molto più di quanto si possa immaginare, non solo tecnica e stile, ma anche una parte intima della sua routine. Il numero due del mondo cura ogni dettaglio della sua preparazione e questo passa anche da ciò che tiene con sé durante i match. Quando gioca, Sinner utilizza due borse. La prima è il celebre borsone Gucci personalizzato con le sue iniziali, diventato iconico a Wimbledon grazie a speciali permessi. Qui trovano posto abiti di ricambio e oggetti personali. La seconda, invece, è quella tecnica firmata Head, pensata per racchette e accessori da gara, ma arricchita da scomparti extra e da una grafica esclusiva nei toni del celeste e del blu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
