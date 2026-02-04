Ja Morant a prezzo scontato | tre squadre in lizza per il playmaker

Ja Morant potrebbe cambiare squadra a breve. Le voci di mercato aumentano, e tre franchigie si contendono il playmaker. I Memphis Grizzlies sono in fase di ricostruzione dopo aver perso Jaren Jackson Jr., e ora cercano di capire quale strada prendere con Morant. La situazione resta calda e tutto può succedere nei prossimi giorni.

Le dinamiche che ruotano attorno a Ja Morant emergono in un periodo di ricostruzione per i Memphis Grizzlies, segnato dall’addio di Jaren Jackson Jr. e da una revisione delle condizioni di mercato per l’all-star. La trattativa è attraversata da segnali di prezzo ridotto e da una squadra in cerca di un asset capace di accelerare la nuova fase sportiva, con tre destinazioni individuate come percorribili e potenzialmente decisive. Secondo le indicazioni di mercato, il prezzo richiesto per cedere Morant si sarebbe notevolmente attenuato, facilitando eventuali scambi. I Grizzlies hanno avviato una ricostruzione che coinvolge il reparto talenti, rendendo Morant meno protagonista di un gruppo giovane e inesperto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

