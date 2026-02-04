ja morant punta a miami o minnesota i kings in attesa

La situazione di Ja Morant tiene banco in NBA. Il giocatore ha fatto capire che potrebbe lasciare Memphis, con Miami e Minnesota in pole position come prossime tappe. I Kings restano in attesa di sviluppi, mentre l’attenzione sul suo futuro si fa sempre più intensa.

L'attenzione sul profilo di ja morant rimane elevata nel contesto NBA, con segnali chiari su una possibile evoluzione della situazione contrattuale e sul destino del playmaker in uscita dai grizzlies. Le indicazioni raccolte nelle ultime ore delineano uno scenario di mercato caratterizzato da preferenze nette del giocatore per alcune destinazioni, mentre altre opzioni risultano meno gradite. L’attenzione si concentra su come le dinamiche tra squadre e agenti possano rimodellare la backcourt della lega nei prossimi giorni. Secondo le voci di mercato, il giocatore avrebbe espresso una chiara preferenza per due destinazioni e mostrato un’apertura diversa rispetto ad altre opzioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ja Morant potrebbe cambiare squadra a breve.

