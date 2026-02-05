Ivica Zubac passa ai Pacers | l' accordo con i Clippers è ufficiale

Ivica Zubac lascia i Clippers e firma con i Pacers. L’accordo tra le due squadre è stato finalizzato e diventa ufficiale. La trattativa cambia gli assetti del roster di Indiana, che ora punta forte sui lunghi. Zubac porta esperienza e fisico, elementi che i Pacers cercavano da tempo. La squadra di Indianapolis ha già iniziato a prepararsi alla nuova stagione con questa mossa in più.

Una trattativa significativa modella l'orizzonte delle due franchigie: Ivica Zubac entra a far parte dei Pacers, consolidando il reparto lunghi, mentre i Clippers acquisiscono risorse tattiche e giovani prospetti in cambio di una combinazione di talento e pick. L'accordo evidenzia una strategia orientata al futuro, puntando su solidità difensiva e presenza sotto canestro per la prossima stagione. Secondo i termini dell'accordo, i clippers trasferiscono a Indiana Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, due prime scelte e una seconda, mentre i Pacers ricevono Ivica Zubac e Kobe Brown. Negli ultimi anni con i Clippers, Zubac ha chiuso con medie di 14,4 punti, 11 rimbalzi e 2,2 assist a partita, consolidando l'apporto come punto di riferimento nell'area e come elemento di affidabilità difensiva.

