Obrador Torino operazione ai dettagli! C’è l’accordo col Benfica la palla passa al Real Madrid

Obrador Torino sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Benfica, il passo successivo riguarda il coinvolgimento del Real Madrid. La società granata si prepara a finalizzare la prima operazione invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive di stagione. Rimangono pochi passaggi prima di ufficializzare il trasferimento del difensore.

Il Torino serra i tempi ed è pronto a chiudere la prima operazione in entrata della sessione invernale. La dirigenza granata ha praticamente definito l’arrivo di Rafa Obrador, raggiungendo un’intesa di massima sia con l’entourage del ragazzo che con il Benfica. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto. Per la fumata bianca definitiva manca ormai soltanto un ultimo passaggio formale: il via libera del Real Madrid, società che vanta ancora dei diritti sul cartellino del difensore. Una volta incassato l’ok delle Merengues, il classe 2004 potrà sbarcare in Italia già nel weekend per mettersi a disposizione del tecnico Marco Baroni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

