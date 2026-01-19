Nel calciomercato della Juventus, si registra un interesse concreto da parte di un importante obiettivo che desidera trasferirsi a Torino. Le trattative sull’ingaggio sono state concluse positivamente, aprendo la strada alla possibilità di un trasferimento. Ora, la decisione finale passa ai bianconeri, che dovranno valutare il passo successivo per formalizzare l’operazione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa in fase avanzata.

Calciomercato Juve, un grande obiettivo spinge per trasferirsi a Torino: c’è l’accordo totale sull’ingaggio. Palla in mano ai bianconeri. La Juventus ha deciso di rompere definitivamente gli indugi per regalare a Luciano Spalletti il rinforzo offensivo tanto atteso per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. La trattativa per portare a Torino Jean-Philippe Mateta è arrivata a un punto di svolta che sembra ormai irreversibile. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, lo scenario è delineato chiaramente in favore dei bianconeri e i tasselli stanno andando rapidamente al loro posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un obiettivo spinge per trasferirsi a Torino: accordo totale sull’ingaggio. Ora la palla passa in mano ai bianconeri

Calciomercato Juve, dalla Turchia: En-Nesyri offerto ai bianconeri. La palla passa a Comolli

Sul calciomercato della Juventus spunta l’offerta per Youssef En-Nesyri, proveniente dalla Turchia. La società valuta l’ipotesi, affidando ora le trattative a Giuseppe Marotta e a Giuseppe Marotta. Nel frattempo, Comolli si concentra su altre opportunità, come il possibile arrivo di Mateta. La finestra di mercato resta aperta per eventuali sviluppi in vista della prossima stagione.

Obrador Torino, operazione ai dettagli! C’è l’accordo col Benfica, la palla passa al Real Madrid

Obrador Torino sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Benfica, il passo successivo riguarda il coinvolgimento del Real Madrid. La società granata si prepara a finalizzare la prima operazione invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive di stagione. Rimangono pochi passaggi prima di ufficializzare il trasferimento del difensore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli cede Lang e Lucca, poi compra. La Juve va veloce per Mateta, Roma su Fortini - Calciomercato in diretta, le news di oggi 19 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it