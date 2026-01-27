Inter Women è ufficiale l’acquisto di Annika Paz | ecco il comunicato del club nerazzurro

L’Inter Women ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Annika Paz, giovane talento argentino classe 2008. Questa operazione rafforza il reparto offensivo del club, che punta a valorizzare i giovani e a competere a livelli elevati nel calcio femminile. Paz, già nota per il suo talento, rappresenta un investimento importante per il futuro della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Inter Women, il club nerazzurro si assicura il talento argentino classe 2008, la più giovane marcatrice della storia della sua nazionale. L’ Inter continua a investire sul futuro e ufficializza un acquisto di spessore per la formazione femminile. Attraverso una nota ufficiale, il club ha annunciato l’ingaggio di Annika Paz, giovanissima attaccante argentina proveniente dal River Plate. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2027, un segnale chiaro della volontà della società di puntare su profili internazionali di altissimo livello sin dalla giovane età. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Femminile annuncia l’acquisizione di Annika Paz, talento argentino classe 2008.

Inter Women si prepara ad annunciare l’acquisizione di Annika Paz, talento argentino proveniente dal River Plate.

