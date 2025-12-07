Inter Women-Genoa Women 5-0 Wullaert trascina | Piovani punta il derby

Seconda vittoria consecutiva per l’Inter Women: dopo la vittoria contro la Lazio, le ragazze di Piovani hanno trovato i tre punti infliggendo un pokerissimo al Genoa vincendo dunque per 5-0. La squadra nerazzurra, con Wullaert, Csizar e Tomasevic che hanno illuminato la giornata. Con una doppietta Wullaert trascina la propria squadra segnando la prima rete già al 9’ di gioco indirizzando la partita. Alla fine del primo tempo di gioco, le nerazzurre tornano negli spogliatoi con il risultato di 3-0, un risultato netto che però non concede comunque spazio alle avversarie. Anche nel secondo tempo, la squadra di Piovani torna ad assaltare l’area di rigore del Genoa, con Milinkovic e Wullaert che mettono fine alle speranze delle rossoblu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter Women-Genoa Women 5-0, Wullaert trascina: Piovani punta il derby

