IVA 5% per opere d’arte | Agenzia Entrate modifica regime fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di cambiare le regole sull’IVA per le opere d’arte. Da ora in poi, le vendite di beni culturali beneficeranno di un’aliquota ridotta al 5%. La novità interessa tutti i venditori e acquirenti di opere d’arte, che potranno risparmiare sull’imposta e semplificare le pratiche fiscali. La modifica entra in vigore subito, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.

**L’Agenzia delle Entrate ha modificato il regime fiscale per l’IVA sulle opere d’arte, applicando l’agevolazione al 5% a tutte le vendite di beni culturali. La modifica, inserita nel nuovo decreto fiscale, riguarda l’intero territorio nazionale e modifica l’andamento della tassazione per operatori privati e istituzioni culturali. Il cambio di rotta è stato annunciato ufficialmente dal ministero dell’Economia, e riguarda l’intero processo di imposta sul valore aggiunto per le collezioni artistiche. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2026, con un’efficacia immediata per le operazioni registrate entro il 31 dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate in seguito alle indagini condotte dalla procura di Milano, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.

Iva al 5% per l'arte: come cambia il mercato per compratori, venditori e gallerieIn una galleria italiana un collezionista straniero osserva un dipinto contemporaneo, ne chiede il prezzo, fa qualche calcolo mentale e scuote la testa: Troppo caro con le tasse. Se ne va, direzione ... tgcom24.mediaset.it

Approvata l’IVA al 5% per l’arte: la svolta che potrebbe cambiare il mercato italianoNell’agenda politica di questo caldo giugno, all’ordine del giorno c’è un punto che fa battere il cuore al mercato dell’arte: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la misura che riduce l’IVA ... exibart.com

Piano assunzioni Agenzia Entrate 2026: tutti i numeri delle opportunità previste nel PIAO #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #AgenziaEntrate2026 Leggi di più: bit.ly/4rtA9AD x.com

Piano assunzioni Agenzia Entrate 2026: tutti i numeri delle opportunità previste nel PIAO facebook