Un incidente tecnico ha coinvolto l’ Agenzia delle Entrate, costringendo l’Amministrazione a scusarsi e a diramare un avviso di rettifica. Al centro ci sono le lettere di compliance, ovvero degli inviti a mettersi in regola, spedite il 24 e 25 novembre scorsi, che segnalavano anomalie nelle detrazioni Iva. Ma molti di quegli avvisi contenevano errori di valutazione generati dal sistema dell’Agenzia. La nota. Il 26 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso ufficiale per riconoscere le anomalie riscontrate in alcune delle lettere inviate. Nell’homepage del sito è tutt’ora presente la seguente nota: Nei giorni scorsi, precisamente il 24 e il 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’Iva portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Agenzia delle Entrate si scusa, lettere di compliance sulle anomalie Iva errate