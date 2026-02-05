italo varisco muore a 85 anni addio al maestro vetraio

Italo Varisco, il noto maestro vetraio di Treviso, si è spento a 85 anni. L’artista, che aveva costruito una carriera internazionale, viveva ancora nella sua città natale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’arte del vetro.

**Italo Varisco, 85 anni, muore a Treviso, addio al maestro del vetro** Italo Varisco, maestro vetraio e artista di riconoscimento internazionale, è morto a Treviso, nella sua città natale, a 85 anni. La notizia è arrivata nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, con una data precisa: il giorno dopo la celebrazione del suo compleanno. Era il 5 febbraio, giorno del ritrovamento di una delle sue più belle creazioni, la fiaccola olimpica realizzata per i primi Giochi Olimpici Militari. L’uomo, nato a Murano nel 1941, è stato il principale interprete della tradizione artistica del vetro italiano, con un lavoro che ha toccato ogni ambito della cultura, dell’arte, del design, della storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Treviso piange la scomparsa di Italo Varisco, uno dei nomi più importanti nel mondo del vetro e del cristallo.

Il presidente Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Italo Varisco.

