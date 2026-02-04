Treviso piange la scomparsa di Italo Varisco, uno dei nomi più importanti nel mondo del vetro e del cristallo. L’artista aveva 85 anni ed è morto questa mattina nella sua casa di Treviso. La famiglia si stringe al dolore, mentre il figlio ricorda il padre con affetto: «Grazie immenso papà». La sua morte lascia un vuoto nel settore artistico e tra gli appassionati di vetro a livello internazionale.

TREVISO - Addio al maestro del vetro e del cristallo. È morto Italo Varisco, figura di spicco nel mondo dell'arte vetraria internazionale. Nato a Murano, è stato un pioniere dell'incisione sul vetro, passione ereditata a sua volta dal papà e trasmessa al figlio Marco. Italo Varisco è noto in tutto il mondo per i suoi veri e propri capolavori nati da sperimentazione, amore e rispetto per la materia prima e solida formazione iniziata sin da giovanissimo nella scuola sperimentale del vetro di Murano. Il palmares di Varisco vanta anche numerosi riconoscimenti oltre che creazioni esposte sia in collezioni private sia in musei nonché la creazione di Coppe del mondo nelle più importanti competizioni sportive. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Italo Varisco, morto il maestro del vetro e del cristallo. Il figlio: ?«Grazie immenso papà»

