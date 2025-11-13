Allerta polio in Germania virus selvaggio trovato in acque reflue ad Amburgo
(Adnkronos) – Un campione di acque reflue prelevato nella città di Amburgo è risultato positivo al virus della polio nella sua forma selvaggia, il primo rilevamento di questo tipo in Germania da quando, nel 2021, è iniziato il monitoraggio ambientale di routine. Lo sottolinea una nota del Robert Koch Institute (Rki). “Il campione di acque . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
