L'azienda italiana ha adottato nuove norme per la protezione dei dati personali, in linea con le regole europee del GDPR. L'impegno è stato espresso in un contesto di crescente attenzione verso la privacy degli utenti, in risposta alle richieste della Commissione Europea e alle esigenze di conformità nazionali. Le nuove linee guida riguardano il trattamento dei dati, l'accesso alle informazioni e la responsabilità delle aziende che operano nel territorio italiano. L'azienda ha dichiarato ufficialmente che tutte le sue attività saranno adattate per rispettare le normative vigenti, con particolare attenzione alla sicurezza e all'integrità delle informazioni raccolte.

Da sabato 31 gennaio 2026, tutte le farmacie italiane, compresa quella di Modena, devono seguire nuove regole per proteggere i dispositivi medici e la gestione delle ricette elettroniche.

Le recenti normative europee, tra cui il sistema ETS2, entreranno in vigore nel 2027, influenzando settori come il trasporto, il riscaldamento e le industrie off-grid.

