I ciclisti italiani tornano da Konya con una medaglia d’oro nella madison agli Europei di ciclismo su pista. La gara si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione dell’Italia nel panorama europeo, anche grazie a una buona collaborazione tra i due atleti in pista. La vittoria sul velodromo di Konya dimostra che la squadra azzurra sa ancora essere competitiva.

Konya, velodromo al centro degli Europei di ciclismo su pista, ha ufficializzato la chiusura della spedizione azzurra con una medaglia che impreziosisce il medagliere: bronzo ottenuto nel programma madison femminile. Federica Venturelli ed Elisa Balsamo hanno guidato la coppia tricolore verso una performance di alto livello, sfoderando una chiusura di gara efficace e decisiva. Nel velodromo turco, l’Italia è risorta con una prova di grinta e coordinazione nella madison femminile. Federica Venturelli e Elisa Balsamo hanno costruito una gara compatta, chiudendo al terzo posto e lasciando spazio al Belgio di Lotte Kopecky e Shari Bossuyt, campioni in carica della disciplina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Italia sul podio nella madison agli Europei di Konya

Approfondimenti su Italia Europei

Gli Europei di ciclismo su pista a Konya si sono conclusi con una medaglia per l’Italia.

L’Italia conquista il suo primo podio agli Europei di ciclismo su pista a Konya.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Europei

Argomenti discussi: Industria degli sport invernali, Italia sul podio nell’export; Coppa del Mondo Under 20 di sciabola – L’Italia maschile è sempre sul podio: bellissimo 2° posto a Plovdiv nella prova a squadre! Le azzurrine chiudono in 6^ posizione a Tbilisi; DOPPIO PODIO PER L'ITALIA NEL PGS DI ROGLA. Fischnaller secondo e Caffont terza proseguono la striscia di allori azzurra - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Sofia Goggia seconda a Crans Montana in super G · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi.

Sport invernali, l’Italia sale sul primo podio. È terza nell’export di attrezzatureIl Bel Paese vanta una quota dell’11% sul totale mondiale, dietro ad Austria (17%) e Cina (13%). Asolo-Montebelluna, capitale mondiale dello scarpone da sci ... repubblica.it

Ciclismo su pista: gli Europei di Konya si chiudono con il podio nella madison per l’ItaliaSi chiudono con una medaglia gli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya per l'Italia. Nel velodromo turco arriva un bronzo ad arricchire il ... oasport.it

Ancora a podio l'Italia del Ciclismo su Pista. In quel di Konya la pista si infiamma e nell'inseguimento individuale è la nostra Federica Venturelli a conquistare una splendida medaglia d'argento che porta a quota 5 il bottino della spedizione Azzurra in questi Eu facebook

Sport invernali, Italia sul podio nell’export ilsole24ore.com/art/sport-inve… x.com