Europei pista Italia sul podio | bronzo nella team sprint maschile a Konya

L’Italia conquista il suo primo podio agli Europei di ciclismo su pista a Konya. Bianchi, Predomo e Minuta portano a casa il bronzo nella team sprint maschile, regalando una medaglia importante alla spedizione azzurra. I tre atleti hanno dimostrato compattezza e determinazione sulla pista turca, lasciando presagire buone prospettive per le prossime gare.

Bianchi, Predomo e Minuta conquistano la prima medaglia azzurra agli Europei di ciclismo su pista in Turchia. Quinta piazza per Baima e Boscaro nelle prove individuali. L'Italia apre il proprio medagliere agli Europei di ciclismo su pista di Konya con una medaglia di bronzo nella team sprint maschile. Sul veloce anello turco, Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta salgono sul terzo gradino del podio al termine di una gara di alto livello, confermando la solidità del settore velocità azzurro.

Questa mattina si è aperta ufficialmente la prima giornata di gare ai Campionati Europei di Ciclismo su pista del 2026.

L’Italia si gioca il bronzo nella team sprint maschile agli Europei di ciclismo su pista.

