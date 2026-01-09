Effetto Zalone sul Cammino di Santiago boom di ricerche in Italia

L'effetto Zalone ha suscitato un crescente interesse tra gli italiani per il Cammino di Santiago. Dopo il successo del film 'Buen Camino', molte persone si sono avvicinate a questa tradizionale meta di pellegrinaggio, spinti dalla curiosità e dalla voglia di scoprire i percorsi spirituali e culturali che attraversano la Spagna. L'attenzione verso questa esperienza si traduce in un aumento delle ricerche e delle richieste di informazioni sul percorso.

(Adnkronos) – Checco Zalone e il suo 'Buen Camino' fanno esplodere l'interesse degli italiani per il Cammino di Santiago. Il film, che sta macinando numeri record al botteghino con oltre 60 milioni di incassi e quasi 7,5 milioni di presenze totalizzati in soli 15 giorni, segue la storia di Checco, erede viziato di un impero. I dati di Google Trends mostrano un'impennata di interesse per il percorso al centro della trama del film.

Non solo Zalone, non solo la Galizia: tutti i Cammini (italiani) di Santiago - Il film appena uscito con il comico, già record di incassi, riporta all’attenzione del grande pubblico il percorso galiziano e il suo significato per ... avvenire.it

Sulle tracce del Buen Camino di Zalone, l'esperienza di Santiago di Compostela - Il film campione al box office Buen Camino (al 3 gennaio verso quota 48 milioni di euro d'incasso) sul rapporto da ricostruire tra un padre (Checco Zalone) e la figlia (Letizia Arnò) è ambientato ... ansa.it

