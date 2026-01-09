Varese sul tetto d’Italia | il Pil provinciale sfiora i 30 miliardi grazie ai servizi

Varese si conferma tra i territori italiani con la crescita economica più significativa nel 2026, grazie a un sistema incentrato sui servizi. Secondo le stime della Cgia di Mestre e i dati della Camera di Commercio, il Pil provinciale si avvicina ai 30 miliardi di euro, evidenziando un quadro economico stabile e in espansione. Questi numeri riflettono l’importanza del settore dei servizi per lo sviluppo locale e le opportunità di investimento nel territorio.

Varese, 9 gennaio 2026 – Dopo le stime della Cgia di Mestre, secondo cui Varese sarà la provincia con la maggiore crescita del Pil in Italia nel 2026, anche la Camera di Commercio propone un approfondimento dedicato al sistema economico del territorio, da cui emergono dati interessanti per l'impresa locale. Turismo, Varese vola alto. Il vero traino è lo sport Il focus dell'Ufficio analisi economiche dell'ente di piazza Monte Grappa evidenzia che già nel 2024, ultimo dato disponibile, l'economia della provincia di Varese mostra una dinamica complessivamente positiva, confermando la capacità del territorio di generare ricchezza e di mantenere un ruolo significativo nel contesto regionale e nazionale.

Una provincia sul tetto d’Italia. Varesotto in crescita economica: "Più fiducia nelle nostre capacità" - Secondo un’indagine della Cgia di Mestre nel 2026 a Varese il Pil aumenterà di un punto percentuale. msn.com

