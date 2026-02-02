Decreto sicurezza il piano di Meloni dopo Torino | scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni accelera sul decreto Sicurezza. Il piano prevede uno scudo penale e il fermo preventivo per i manifestanti. Il governo vuole portare avanti subito le misure, superando i timori di eventuali ostacoli dal Quirinale.

Il governo cavalca gli scontri di Torino per accelerare sul decreto Sicurezza, superando i timori di possibili ostacoli da parte del Quirinale che negli scorsi giorni avevano costretto Chigi a rallentare. Tra le norme sul tavolo lo scudo penale per gli agenti, lo sgombero di tutti gli immobili occupati, la stretta sui ricongiungimenti familiari e il fermo preventivo per i manifestanti "sospetti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo gli scontri di ieri durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, il governo ha deciso di intervenire.

Dopo gli scontri a Askatasuna, il governo di Giorgia Meloni ha presentato un nuovo piano per la sicurezza.

