Caccia russo si schianta al confine tra Russia e Finlandia | morto l' equipaggio Zelensky | Putin prepara una grande guerra in Europa

Leggo.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caccia Su-30 dell?aeronautica russa si schianta in Carelia durante un volo di addestramento programmato, uccidendo tutti i membri dell?equipaggio. Lo schianto del. 🔗 Leggi su Leggo.it

