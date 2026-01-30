Bern si prepara a rafforzare le difese nazionali con un aumento delle imposte indirette

Bern si appresta ad alzare le tasse. Il governo svizzero ha annunciato un aumento dell’IVA, che passerà dall’8,1% all’8,9%. La misura mira a rafforzare le difese nazionali, ma potrebbe pesare sulle spese di cittadini e imprese. La decisione ha suscitato reazioni miste, con alcuni che temono un peggioramento dei costi quotidiani. La proposta ora passerà alle procedure di approvazione.

Il governo svizzero ha presentato un piano ambizioso per rafforzare la difesa nazionale, con una misura che potrebbe avere un impatto significativo sulle tasche dei cittadini: un aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da 8,1% a 8,9%. La decisione, annunciata dal ministro della Difesa, risponde a un'evoluzione strategica del Paese che, dopo anni di politica di neutralità attiva e di riduzione della spesa militare, sta ripensando il ruolo dell'esercito in un contesto internazionale sempre più instabile. L'incremento, se approvato, entrerebbe in vigore a partire dal primo gennaio 2027 e sarebbe destinato a finanziare l'acquisto di nuovi mezzi blindati, l'aggiornamento delle infrastrutture militari e l'ampliamento del personale specializzato.

