Un’Italia in maschera si riunisce a Zola Predosa per festeggiare il primo maggio. La tradizione di Balanzone si mescola alle celebrazioni, attirando persone da tutta la regione. La piazza si riempie di colori e allegria, con spettacoli e momenti di festa che coinvolgono grandi e piccini. La giornata si svolge senza intoppi, tra musica e sorrisi, mentre la comunità si unisce per questa ricorrenza speciale.

**Bologna, 5 febbraio 2026 –** **Un’intera Italia in maschera si unisce a Balanzone per celebrare il primo maggio**, in un evento speciale che si sviluppa a Zola Predosa, nella provincia di Bologna. Il 14 febbraio, nel cuore del carnevale, saranno 25 maschere provenienti da tutta Italia a partecipare a una sfilata unica, con un tocco di tradizione e un’emozione forte: il ricordo del dottor Alessandro Mandrioli, simbolo del carnevale bolognese, morto nel corso dell’aprile 2026. La scena sarà resa ancora più emozionante con l’ingresso di Balanzone, interpretato in forma simbolica dallo stesso Mandrioli, che si farà vivo nei panni del celebre personaggio con un costume in bianco e nero, abbigliamento che ha fatto conoscere il suo nome a molti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia intera si unisce a Balanzone per la celebrazione del primo maggio

Approfondimenti su Italia Bologna

La tradizione delle maschere italiane si riaccende con l’arrivo di tanti artisti da tutta Italia a rappresentare il famoso Dottor Balanzone.

Nel 2026, l’Italia ospiterà il suo primo Premium Live Event (PLE) WWE, previsto per il 31 maggio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Italia Bologna

Argomenti discussi: Il nuovo antisemitismo. Che unisce e rafforza gli estremismi antidemocratici (di A. Molle); BRUM: l’autoscuola digitale che rivoluziona il modo di prendere la patente in Italia; Policoro sfida l’Italia - Siamo la Capitale del Mare che unisce storia e futuro; Un solo cuore, una sola missione: il mondo si unisce nel segno di Don Bosco.

Cgil;Veltroni:Ora si fermi Italia intera per 'svegliare' GovernoCgil;Veltroni:Ora si fermi Italia intera per 'svegliare' Governo Mobilitazione di tutte forze sociali per reagire alla crisi Roma, 13 feb. (Apcom) - Sarebbe bello se l'Italia intera sifermasse per ... ecodibergamo.it

Il consiglio regionale si unisce contro la povertà sanitariaOgni tanto anche la politica è in grado di mettere da parte le bandiere per unirsi nel segno del buon senso e della solidarietà. È accaduto lo scorso 25 novembre nell’Aula del Consiglio Regionale ... affaritaliani.it

Una storia che aveva fatto male al cuore dell’Italia intera oggi trova finalmente un momento di luce. La mamma del bimbo di 11 anni ha accettato le scuse dell’autista che lo aveva fatto scendere dal bus in provincia di Belluno perché sprovvisto del biglietto “ facebook

Siete il nostro orgoglio, l’Italia intera e con voi x.com