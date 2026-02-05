Maschere da tutta l’Italia per Balanzone

La tradizione delle maschere italiane si riaccende con l’arrivo di tanti artisti da tutta Italia a rappresentare il famoso Dottor Balanzone. In strada, tra giovani e anziani, si vedono ancora i costumi tradizionali, con il cappello a falde larghe e il vestito bianco e nero. La scena richiama le vecchie commedie dell’arte, e molti partecipanti si sfidano a colpi di battute e comicità. La gente si ferma a guardare, sorridere e ricordare un personaggio che, anche oggi, fa parte del cuore

Per tutti è ancora il Dottor Balanzone, ricordato col suo cappello a falde larghe e il celebre costume in bianco e nero. Balanzone sì, perché è proprio in queste vesti che Alessandro Mandrioli (a destra), morto lo scorso aprile, si è fatto conoscere e amare da tutti: incarnando per oltre 30 anni la celebre maschera bolognese e portando le tradizioni felsinee anche al di là dei confini nazionali. Un vero ’petroniano doc’ col carnevale nel cuore, passione che lo portò a salire sul carro sotto le Due Torri per la prima volta nel lontano 1989, fino poi ad arrivare a sfilare per le strade di New York in occasione del Columbus Day, pochi mesi prima della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

