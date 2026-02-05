’Italia in Movimento’ la mostra Le autostrade raccontano il Paese
L’Italia si apre in mostra con “Italia in Movimento”. Le autostrade sono il filo conduttore di un percorso che ripercorre decenni di crescita e sviluppo. Si vogliono mettere in luce i tratti principali di un Paese che ha attraversato il dopoguerra, puntando a unire le sue parti e creare valore. La mostra mette in evidenza come le infrastrutture abbiano contribuito a portare prosperità e innovazione nel tempo.
Unire il Paese creando valore economico, sociale nell’ottica di una crescita continua che dal dopoguerra a oggi ha portato sviluppo, prosperità e innovazione. ’Italia in Movimento. Autostrade e futuro’ è la mostra che, da sabato 7 febbraio, apre al pubblico a Casa Italia Milano Cortina 2026, all’interno della Triennale di Milano, proponendo una riflessione sul ruolo strategico delle infrastrutture autostradali come vie di accesso, connessione e accoglienza. Una rete capace di avvicinare e unire i viaggiatori ai grandi eventi come i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Promossa da Autostrade per l’Italia e realizzata con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la mostra – curata da Pippo Ciorra con Angela Parente – accompagna i visitatori in un percorso che intreccia storia, architettura, paesaggio e visione futura, rileggendo l’autostrada non solo come opera ingegneristica, ma come infrastruttura culturale e fattore abilitante della mobilità contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
