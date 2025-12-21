Quando l’Italia diventa Betlemme | viaggio tra le natività che raccontano un paese

Nella notte del 24 dicembre 1223, tra le rocce di Greccio, Francesco d’Assisi trasformò una grotta della Valle Reatina in qualcosa che nessuno aveva mai visto prima. Non statue, non dipinti: persone reali, un asino, un bue, una mangiatoia con fieno. La prima rappresentazione vivente della Natività della storia. Quel gesto semplice, quasi rivoluzionario nella sua umiltà, avrebbe dato origine a una delle tradizioni più profonde e diffuse del nostro paese. Oggi, otto secoli dopo, l’Italia continua a raccontare quella notte attraverso migliaia di interpretazioni: dalle luminarie che accendono intere colline agli scultori che modellano sabbia e ghiaccio, dalle comunità che si trasformano in Betlemme ai ferrovieri in pensione che dedicano una vita intera a creare universi di luce. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

