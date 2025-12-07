Cerreto Sannita un secolo di scuola in mostra | 300 fotografie raccontano la memoria del paese
Dall’8 dicembre al 6 gennaio, l’esposizione curata da Silvio Di Meola ripercorre la storia scolastica cerretese dal Novecento agli anni ’80 A Cerreto Sannita, nel cuore delle festività natalizie, il passato torna a bussare alla porta della comunità. Dall’8 dicembre . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Riconsegnata la palestra al ‘Carafa-Giustiniani’ di Cerreto Sannita
Cerreto Sannita si tinge di rosa, una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione
Cerreto Sannita si colora di rosa con la fiaccolata a sostegno di Komen Italia
L' uomo un quarantanovenne proveniente dalla provincia di Benevento, e già gravato da precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che lo sorprendevano mentre nascondeva all’interno della propria autovettura d - facebook.com Vai su Facebook