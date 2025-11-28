Italia Giappone e UK il punto sul GCAP | la riunione dei tre ministri della Difesa

Lo scorso 25 novembre, i ministri della Difesa di Italia, Giappone e Regno Unito hanno tenuto una videoconferenza trilaterale dedicata al Global Combat Air Programme (GCAP), come riportato dai dicasteri della Difesa italiano e giapponese. L’incontro, presieduto dal nuovo ministro della Difesa di Tokyo Shinjiro Koizumi, dal segretario alla Difesa britannico John Healey e dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è stato funzionale per portare lo sviluppo del caccia di sesta generazione a un livello superiore, passando dall’impegno politico alla realtà industriale. Al centro dei colloqui c’è stato l’ imminente primo contratto internazionale tra il GIGO ( GCAP International Government Organistation ) e la joint venture Edgewing, che strutturerà la progettazione, i test e le prime fasi di produzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Italia, Giappone e UK, il punto sul GCAP: la riunione dei tre ministri della Difesa

