Italia-Corea e Italia-Canada oggi in tv curling misto | orari Olimpiadi 5 febbraio programma streaming

Oggi l'Italia debutta nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il riposo di ieri sera, la squadra italiana scende sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo per la prima partita contro Corea o Canada. Gli atleti italiani sono pronti a dare il massimo in questa prima sfida ufficiale del torneo.

Oggi giovedì 5 febbraio si entra nel vivo del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l’Italia farà il proprio debutto: dopo essere rimasto a riposo in occasione della prima giornata disputata ieri sera, il binomio tricolore si presenterà sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per incominciare la propria avventura a cinque cerchi. Sarà il primo torneo di questo sport, a precedere gli eventi di genere che saranno protagonisti nel corso delle due settimane. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

