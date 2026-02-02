Questa mattina sono state svelate le regole e il programma del pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono in programma quattordici titoli, divisi tra gare maschili e femminili sulla pista lunga. Le competizioni promettono velocità elevate e spettacolo, soprattutto nella prova in linea Mass Start. Gli atleti si preparano a sfidarsi in gare intense e spettacolari, che attireranno l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Sono pochi gli sport che vantano una tradizione più lunga e più gloriosa del pattinaggio di velocità in pista lunga. I primi Mondiali e i primi Europei dello speed skating risalgono al 1893: si disputarono ad Amsterdam e a Berlino. La disciplina, invece, ha fatto la sua comparsa ai Giochi sin dalla prima edizione invernale, quella di Chamonix 1924. Anche se si è dovuto attendere sino a quella di Squaw Valley 1960 per vedere in gara anche le donne. A St. Moritz 1928 si assegneranno non più di tre titoli (il minimo storico), da PyeongChang 2018 si è saliti a 14, sette per genere. La nazione leader, come conferma il medagliere olimpico complessivo, è l’Olanda, dove sui canali ghiacciati si è sempre pattinato e dove le lame sotto le “scarpe” sono state anche un mezzo di trasporto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pattinaggio velocità, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

