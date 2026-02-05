I carabinieri hanno svolto un’ampia operazione contro la gestione illecita dei rifiuti. In due settimane, hanno effettuato circa mille ore di controlli, portando a 1.167 verifiche sul campo. Durante le ispezioni, sono state elevate multe per un totale di 6.000 euro. L’obiettivo era contrastare le attività illegali e garantire il rispetto delle norme ambientali.

Circa mille ore di servizio, 1.167 controlli effettuati e sanzioni per un valore di complessivo di 5.800 euro. Sono i numeri del primo report annuale degli ispettori ambientali, servizio attivato nel novembre 2024. Il report è stato inviato al Comune da Plures, la multiutility di cui fa parte Alia servizi ambientali che opera in territorio aglianese ed è riferito ai dodici mesi del 2025, da gennaio a dicembre. Nello specifico, i rifiuti ispezionati sono stati 1.071, con una punta massima nel mese di luglio con 164 controlli, 153 rifiuti ispezionati e sanzioni per 600 euro. Il mese che ha registrato il valore più alto di multe è gennaio: mille euro su 91 controlli e 86 rifiuti ispezionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ispezioni sui rifiuti. Mille ore di servizio e seimila euro di multe

L'abbandono dei rifiuti comporta sanzioni significative.

A Napoli, sono state scoperte oltre mille multe e 75 mila euro di multe accumulate da veicoli intestati a persone decedute.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

