Ispezioni sui rifiuti Mille ore di servizio e seimila euro di multe

Da lanazione.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno svolto un’ampia operazione contro la gestione illecita dei rifiuti. In due settimane, hanno effettuato circa mille ore di controlli, portando a 1.167 verifiche sul campo. Durante le ispezioni, sono state elevate multe per un totale di 6.000 euro. L’obiettivo era contrastare le attività illegali e garantire il rispetto delle norme ambientali.

Circa mille ore di servizio, 1.167 controlli effettuati e sanzioni per un valore di complessivo di 5.800 euro. Sono i numeri del primo report annuale degli ispettori ambientali, servizio attivato nel novembre 2024. Il report è stato inviato al Comune da Plures, la multiutility di cui fa parte Alia servizi ambientali che opera in territorio aglianese ed è riferito ai dodici mesi del 2025, da gennaio a dicembre. Nello specifico, i rifiuti ispezionati sono stati 1.071, con una punta massima nel mese di luglio con 164 controlli, 153 rifiuti ispezionati e sanzioni per 600 euro. Il mese che ha registrato il valore più alto di multe è gennaio: mille euro su 91 controlli e 86 rifiuti ispezionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ispezioni sui rifiuti mille ore di servizio e seimila euro di multe

© Lanazione.it - Ispezioni sui rifiuti. Mille ore di servizio e seimila euro di multe

Approfondimenti su Ispezioni Rifiuti

L’abbandono dei rifiuti si paga caro. Seimila euro di multe in due mesi

L’abbandono dei rifiuti comporta sanzioni significative.

Napoli, utilizzavano auto intestate a persone decedute: oltre mille multe per un totale di 75mila euro

A Napoli, sono state scoperte oltre mille multe e 75 mila euro di multe accumulate da veicoli intestati a persone decedute.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ispezioni Rifiuti

Argomenti discussi: Ispezioni sui rifiuti. Mille ore di servizio e seimila euro di multe; Rifiuti, tra controlli e tutor: Situazione fuori controllo, serve chiarezza; Un gestionale sempre più centrale per la filiera ortofrutticola, tra controllo dei costi certificazioni e rifiuti agricoli; Buste dei rifiuti aperte in strada, la denuncia: Nessun controllo.

ispezioni sui rifiuti milleIspezioni sui rifiuti. Mille ore di servizio e seimila euro di multeIl nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale dal 2025 prevede sanzioni fino a 450 per ogni abbandono su suolo pubblico. lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.