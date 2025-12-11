Napoli utilizzavano auto intestate a persone decedute | oltre mille multe per un totale di 75mila euro

A Napoli, sono state scoperte oltre mille multe e 75 mila euro di multe accumulate da veicoli intestati a persone decedute. La Polizia Locale ha individuato i conducenti reali di due auto utilizzate per anni per commettere infrazioni senza rischiare sanzioni, svelando un inganno che ha permesso di eludere le normative sulla circolazione.

La Polizia Locale di Napoli ha individuato i veri conducenti di due veicoli intestati a persone decedute, utilizzati per anni per commettere infrazioni senza rischiare sanzioni. I mezzi avevano accumulato rispettivamente 550 e 547 verbali, superando così il tetto delle mille multe e raggiungendo un importo complessivo di 75mila euro.

