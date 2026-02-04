A Colonia, l’Inter ha vinto la Youth League davanti a 50.000 spettatori. La squadra italiana ha dominato il match dall’inizio alla fine, portando a casa il trofeo. La partita si è giocata su ritmi intensi, con i nerazzurri che hanno mostrato sicurezza e determinazione. Una vittoria che fa felici tifosi e squadra, in un evento che rimarrà nella memoria.

**** A Colonia, al termine della Youth League, l’Inter ha ottenuto una netta vittoria, con 50.000 spettatori che hanno assistito alla partita. La squadra italiana, in un match pieno di emozioni, ha dominato il campo e ha portato a casa la vittoria grazie a gol decisivi. L’evento, tenutosi presso il nuovo stadio del FC Colonia, ha rappresentato un momento significativo per il club interista, sia per l’elevato livello tecnico della gara, sia per la quantità di persone che si sono radunate per assistere alla competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter vince la Youth League con 50mila spettatori a Colonia: squadra italiana domina il match

Approfondimenti su Inter Youth League

Mercoledì alle 18, il settore giovanile si accende con la partita tra Colonia e Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter Youth League

Argomenti discussi: Cremonese Primavera, niente rimonta. Vince l’Inter 2-1; L’Inter vince anche a Cremona, 2-0 con Lautaro e Zielinski; Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 4 febbraio 2026: per l'Inter l'impegno è doppio; Giovanili – In evidenza Inter e Juventus. La Roma perde la testa. Tutti i risultati.

Youth League, festa Inter davanti a 50mila spettatori. Espugnata Colonia, nerazzurri agli ottaviL'Inter avanza agli ottavi di finale di Youth League superando il Colonia, davanti a 50mila spettatori al RheinEnergieStadion, impianto dove gioca. tuttomercatoweb.com

Youth League, Colonia-Inter 1-3 risultato finale: impresa nerazzurra, si va agli ottavi!Grandissima prestazione da parte dei ragazzi di Carbone, che si impongono grazie ai gol di Bovio, Zarate e Kukulis ... msn.com

completata: siamo al prossimo turno di Youth League #UYL x.com

AIA Ostia Lido. Prok & Fitch · Everyday People. ANDREA ZEZZA Prima uscita in una gara internazionale per Andrea Zezza, neo immesso quest’anno alla CAN, impegnato in Legia Vasavia - Ajax di Youth League. UEFA YOUTH LEAGUE - Round facebook