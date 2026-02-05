Iran | manifestanti uccisi provocano reazione su piattaforma tv dopo il programma che li rappresenta in modo negativo

Le proteste in Iran non si fermano. Dopo l’uccisione di due giovani donne e il primo raduno popolare, la rabbia cresce. I manifestanti ora puntano il dito contro il canale di stato, che ha mandato in onda un programma in cui le vittime della repressione vengono derise e ironizzate. La tensione si fa sempre più alta e le strade di Teheran restano piene di persone che chiedono giustizia.

**Le proteste in Iran diventano una furia di rabbia dopo un programma televisivo che ironizza sulle vittime della repressione** A sette giorni di distanza dal primo raduno popolare in seguito all’uccisione di due giovani donne, il movimento dei manifestanti iraniani non solo non rallenta, bensì sembra che l’ira del paese sia ormai diretta verso il canale televisivo di stato, che ha lanciato un programma in cui le persone uccise durante la repressione vengono descritte con sarcasmo. Il programma, presentato nel pomeriggio del 5 febbraio, ha causato una reazione immediata, violenta, in una nazione dove ogni parola conta, dove ogni immagine può innescare non soltanto una crisi, ma persino una rivolta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Iran Proteste

Secondo quanto riportato da Iran International, nelle recenti proteste in Iran si stima che almeno 12.

Dalle proteste in Iran sono state registrate almeno 15 vittime da inizio gennaio, a causa della repressione delle autorità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Iran Proteste

Il Time: In Iran oltre 30mila manifestanti uccisi in strada in due giorniLa drammatica stima sarebbe stata rivelata da due alti funzionari del ministero della Salute iraniano: tra l'8 e il 9 gennaio il numero di morti è stato così alto che i sacchi per i cadaveri sono term ... today.it

Iran, non si fermano le proteste: 15 manifestanti uccisiAlmeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante le proteste in Iran, iniziate una settimana fa a causa della grave situazione economica e che hanno avuto luogo in ... unionesarda.it

IRAN: Migliaia di manifestanti rischiano la tortura Firma l'appello di Amnesty International - Italia #Vercelli #Iran #Tortura @amnesty @amnestyitalia @AmnestyPiemonte x.com

Il Dottore Alireza Golchini, un chirurgo di Qazvin, in Iran, è stato arrestato per aver curato i manifestanti feriti. Secondo quanto riferito, ora rischia la pena di morte per "aver fatto guerra a D-O". Un dottore. Punito per aver salvato vite umane. In Iran, il regime non facebook