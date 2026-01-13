Media Iran | uccisi 12mila manifestanti

Secondo quanto riportato da Iran International, nelle recenti proteste in Iran si stima che almeno 12.000 persone, molte delle quali giovani sotto i 30 anni, siano state vittime di violenze. Questa cifra evidenzia la gravità delle tensioni sociali nel paese e il costo umano delle manifestazioni in corso.

13.35 "Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise" nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International. Il giornale di opposizione, con base a Londra, lo definisce "il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell'8 e 9 gennaio". La stima è "un'analisi di fonti e dati medici", la cui diffusione è stata "ritardata fino alla convergenza delle prove". Uno dei simboli della protesta in Iran è Amir Ali Haydari, 17 anni, tra le giovani vittime della repressione in Iran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

