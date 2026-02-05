Io Faro Carnevale a Civitavecchia il maxi-piano viabilità | traffico rivoluzionato

A Civitavecchia si prepara un grande Carnevale. Il Comune ha messo in atto un maxi-piano di viabilità per gestire il traffico durante la manifestazione “Io Faro Carnevale”. Le vie del centro saranno chiuse o modificate, e le auto dovranno seguire percorsi alternativi. La città si mobilita per garantire che tutto fili liscio e che i partecipanti possano godersi la festa senza problemi di traffico.

Civitavecchia, 5 febbraio 2026 – In occasione della manifestazione denominata “Io Faro Carnevale – Città di Civitavecchia”, la quale interesserà varie vie cittadine, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, il Comune fa il punto sulla viabilità. Divieti di sosta. Non si potranno lasciare le auto in sosta dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze del 15 febbraio, nelle seguenti vie: •????? VIA FUSCO, entrambi i lati del tratto compreso tra via I. Bandiera e L. go Cavalieri San Bertolo Nicola;??????•?????LARGO CAVALIERI SAN BERTOLO NICOLA, intera piazza;??????•?????VIA LEPANTO, lato mare del tratto compreso tra il civico 1 e Via A.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Faro Carnevale Capodanno, maxi piano traffico in zona Politeama: divieti, chiusure e modifiche alla viabilità Giugliano, piano viabilità per gli eventi natalizi: stop al traffico in centro il 24 e 31 dicembre A Giugliano in Campania, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione degli eventi natalizi “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’Albero 2025”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Faro Carnevale Argomenti discussi: Carnevale, ok della Giunta: sfilata fissata al 15 febbraio; Il 15 febbraio Io Faro Carnevale, ecco il percorso della sfilata dei carri; Post-carbone, Battilocchio: Per Civitavecchia si apre una stagione decisiva; Civitavecchia. Homo Faber di Alessio Gismondi: appuntamento con la cultura a SpazioLiberoBlog. Io Faro Carnevale – Città di Civitavecchia: tutte le info su divieti di sosta, modifiche alla viabilità e al trasporto pubblicoCIVITAVECCHIA - Riceviamo e pubblichiamo - In occasione della manifestazione denominata Io Faro Carnevale - Città di Civitavecchia, la quale interesserà var ... etrurianews.it Io Faro Carnevale a Civitavecchia, il maxi-piano viabilità: traffico rivoluzionatoDivieti di sosta dalle prime ore del mattino, chiusure e deviazioni nel centro cittadino per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ... ilfaroonline.it Via libera della Giunta alla realizzazione della 28ª edizione di “Io Faro Carnevale – Città di Civitavecchia”, che si svolgerà domenica 15 febbraio. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.