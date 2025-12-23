Giugliano piano viabilità per gli eventi natalizi | stop al traffico in centro il 24 e 31 dicembre

A Giugliano in Campania, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione degli eventi natalizi “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’Albero 2025”. Il traffico sarà sospeso nel centro urbano il 24 e 31 dicembre per favorire la buona riuscita delle iniziative e garantire maggiori spazi ai partecipanti. Le variazioni sono state comunicate per informare cittadini e visitatori delle modifiche temporanee alla viabilità durante il periodo festivo.

