Giugliano piano viabilità per gli eventi natalizi | stop al traffico in centro il 24 e 31 dicembre
A Giugliano in Campania, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione degli eventi natalizi “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’Albero 2025”. Il traffico sarà sospeso nel centro urbano il 24 e 31 dicembre per favorire la buona riuscita delle iniziative e garantire maggiori spazi ai partecipanti. Le variazioni sono state comunicate per informare cittadini e visitatori delle modifiche temporanee alla viabilità durante il periodo festivo.
Modifiche temporanee alla circolazione stradale a Giugliano in Campania in occasione degli eventi del programma natalizio "Atmosfere di Natale – Eventi sotto l'Albero 2025". Con un'ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della Polizia Municipale, colonnello Luigi De Simone, il Comune ha disposto l'interdizione al transito veicolare in alcune strade del centro cittadino nelle giornate di martedì .
