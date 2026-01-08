Eredità Agnelli chiesto il rinvio a giudizio per Elkann e Ferrero

La Procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e Gianluca Ferrero nel procedimento riguardante l’eredità Agnelli. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, coinvolge figure di rilievo nel mondo imprenditoriale e sportivo italiano, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini sulla gestione patrimoniale della storica famiglia.

Svolta giudiziaria nel procedimento sull'eredità Agnelli. La Procura di Torino ha predisposto la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus. Il club bianconero non è coinvolto nell'inchiesta. La decisione nasce da una imputazione coatta disposta dal GIP, dopo il parziale rigetto della richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura. Il giudice ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per procedere su specifici profili, separandoli dall'ipotesi di truffa inizialmente contestata. Nel dettaglio, i capi d'accusa riguardano presunti illeciti fiscali che, secondo il GIP, non sarebbero assorbiti dal reato di truffa ipotizzato in precedenza.

