Olimpiadi Milano-Cortina stretta antimafia sui cantieri | 56 interdittive nel 2025

A poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le autorità italiane intensificano le misure di prevenzione antimafia nei cantieri. Nel 2025 sono state emesse 56 interdittive, a dimostrazione dell’impegno a garantire trasparenza e sicurezza durante i lavori. Questa stretta mira a tutelare le infrastrutture e a prevenire infiltrazioni criminali nel contesto di un evento di rilevanza internazionale.

A poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, mentre i cantieri accelerano per rispettare le scadenze, lo Stato rafforza la linea della prevenzione antimafia. Negli ultimi giorni sono state adottate otto nuove interdittive nei confronti di imprese che avevano.

