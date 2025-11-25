Calciomercato Inter Andy Diouf | dalle ceneri del derby un nuovo acquisto per mister Chivu?
Una sconfitta nel derby lascia sempre strascichi inevitabili. Un portiere che non para, difensori che si addormentano, la mancanza di alternative a destra, centrocampisti che non spendono falli tattici, attaccanti che girano al largo rispetto all’area di rigore avversaria. O quando ci sono faticano – e non poco – a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Il calo di Sommer incide anche sul calciomercato! Il piano dell'Inter per la porta e i nomi per sostituirlo - facebook.com Vai su Facebook
#Sommer ricorda l'ultimo #Handanovic: l' #Inter segue 4 portieri sul #calciomercato, ma giugno è lontano [ @GuarroPas] #InterMilan calciomercato.com/liste/inter-so… Vai su X
Calciomercato Inter, Moretto svela: «In estate lo voleva il Napoli. A gennaio resterà in nerazzurro, ecco il motivo» - A gennaio resterà in nerazzurro, ecco perchè» Il futuro di Andy Diouf resta un tema caldo per l’Inter, ma la situazi ... Riporta calcionews24.com
Inter, non trova più spazio: la cessione ora è inevitabile - In casa Inter si pensa al prossimo mercato invernale, il calciatore non ha convito Chivu: attenzione a chi si tratta ... Da spaziointer.it
Inter, ennesima bocciatura: come cambia il mercato di gennaio - Inter ecco come può cambiare il calciomercato di gennaio con la pesante bocciatura nel derby. Come scrive calciomercato.it